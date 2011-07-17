-VAN SEL SULARINA TESLİM VAN (A.A) - 16.07.2011 - Van'ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu çok sayıda köy, sel suları altında kaldı. Alınan bilgiye göre, Özalp ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaşamı olumsuz etkileyen sağanak, Hacıkışlak, Seydibey, Kırçalı, Şemsettin, Boğazkesen, Hacıali, Çırak ve Aksorguç köylerinde kısa sürede sele dönüştü. Selin ardından bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Şener Çağlar, sekiz köyün selden etkilendiğini ve iki köyle ulaşım sağlanamadığını belirterek, köylerle ulaşımın sağlanması için bölgeye çok sayıda iş makinesinin sevk edildiğini söyledi. Kaymakam Çağlar, selden en fazla etkilenen Hacıkışlak köyünde, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Ramazan Artok'un (16) hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdiğini ifade etti. Boğazkesen köyünde de iki kişiden haber alınamadığını anlatan Çağlar, bu kişilerin, sel bölgesinde mahsur kalmış ya da saklanmış olabileceği ihtimali üzerine bölgede arama çalışması başlatıldığını kaydetti. Öte yandan, Çaldıran ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan sağanak ilçeye bağlı bazı köylerde hasara yol açtı. Derelerin taşması sonucu oluşan selde çok sayıda hayvanın telef olduğu, bazı ev ve tarım arazilerinin ise su altında kaldığı öğrenildi. Evciler köyünde de tarlada çalışan Esat (22) ve İlhan (27) Kemer'in üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan Esat Kemer, hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirirken İlhan Kemer'in ise ilçede yapılan ilk müdahalenin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi. Çaldıran Kaymakamı İbrahim Dündar'ın, köylerde incelemelerde bulunduğu öğrenildi.