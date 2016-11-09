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Spor

"Van Persie'yi halı sahadan gelen vatandaş sandım"

Gözüne darbe alan van Persie'yi tedavi eden Doktor Mehmet Özen, barkodda ismini görenlerin kendisini tebrik ettiğini söyledi

09 Kasım 2016 18:14

Akhisar Belediyespor maçında gözüne aldığı darbe sonrası sakatlanan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Robin van Persie’ye, Manisa Devlet Hastanesi’nde müdahale eden Doktor Mehmet Özen, onun bu kadar ünlü biri olduğunu bilmediğini söyledi.

Van Persie’ye müdahale eden Acil Servis Uzmanı Doktor Mehmet Özen ilk kez konuştu.

DHA'nın haberine göre; Persie’yi karşısında görünce heyecanlanmadığını, izdihamı görünceye kadar halı sahadan gelen normal bir vatandaş sandığını belirten Dr. Özen, Persie’ye de her hastaya olduğu gibi müdahale ettiğini söyledi.

 

"Halı sahadan gelen normal bir kişi sandım"

 

Samimi ve mütevazı kişiliği ile Persie’nin işlerine engel olmadığını belirten Dr. Özen, şöyle konuştu:

"Benim futbola karşı hiçbir ilgim yok. Takip de etmem. O yüzden hastaneye ilk gelişte halı sahadan gelen normal bir kişi sandım. Hastane önündeki izdihamı görünce ünlü biri olduğunu anladım. Hiç heyecanlanmadım. Buraya gelen hastalara nasıl müdahale ediyorsak, Persie’ye de öyle müdahale ettim.

Çok samimi ve mütevazı kişiliği ile müdahalemize hiç karışmadı fakat beraberinde gelen kalabalık işlerimizi yavaşlattı. Kendisi ile hiç fotoğraf çekilmedim. Sadece gözünü plastik cerraha göstermek için fotoğrafını çektim. Ben bu kadar ünlü biri olduğunu da bilmiyordum. Ertesi gün gündem olması ve Türkiye’de çok konuşulması dikkatimi çekti. Barkodun üzerinde benim ismim de yazılı olduğu için birçok arkadaşım arayarak tebrik etti."

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