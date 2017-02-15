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Spor

"Van Persie'ye kızan Advocaat Hollandalı'yı Krasnodar maçı kadrosuna almayacak"

Advocaat'ın ilk 11'de Nijeryalı Emenike'yi oynatması bekleniyor

15 Şubat 2017 12:30

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, antrenmanlardaki disiplinsiz ve beklenen performansı verememesinden dolayı Hollandalı Van Persie'yi UEFA Avrupa Ligi'ndeki Kranodar maçında kadroya almayacağı bildirildi. Advocaat'ın ilk 11'de Nijeryalı Emenike'yi oynatması bekleniyor.


Fanatik gazetesinin iddiasına göre,  Advocaat, Beşiktaş maçında tribünlere hakaret ettiği gerekçesiyle ceza alan öğrencisine zaten kızgındı. Buna rağmen, ligdeki cezası nedeniyle Bursa’da oynayamayan, hafta sonu Kasımpaşa önünde de görev yapamayacak olan 33 yaşındaki forveti Krasnodar karşısında 11’de oynatmayı planlıyordu. Ancak Van Persie’nin antrenmanlarda iyi çalışmaması, yeteri kadar hırslı olmaması; Advocaat’ın kendisine olan kızgınlığının artmasına neden oldu.

Samandıra’da çalışacak

Daha önce benzer kararlarla, yıldız futbolcuları maç kadrolarına almayan tecrübeli teknik adamın, Krasnodar maçı öncesi de Hollandalı golcüyle ilgili bu yönde bir karar aldığı belirtildi. İstanbul’da bırakılacak olan Van Persie’nin, cezalı Skrtel, UEFA listesinden çıkarılan Stoch ve Salih Uçan ile birlikte antrenman yapacağı ileri sürüldü.

Robin van Persie’nin 11 planlarının dışında kalması sonrası, Fernandao ya da Moussa Sow’un forvette görev yapması bekleniyordu. Ancak Dick Advocaat, bu konuda da sürpriz bir karara imza atabilir. Hollandalı teknik adam, en son 15 Aralık’ta Amed ile oynanan kupa maçında 45 dakika forma verdiği, ardından kadro dışı bıraktığı Emmanuel Emenike’yi forvette tercih edebilir. Emenike, yaklaşık 1 ay takımdan ayrı, Dereağzı Tesisleri’nde Van der Wiel ile birlikte idman yaptıktan sonra bu ayın başında affedilmişti.

Advocaat’ın bu kritik karşılaşmada 27 yaşındaki forvete son bir şans vermeyi planladığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda kontratağa dayalı bir futbol oynatmayı düşündüğü için Emenike’nin bu plana en uygun isim olduğu görüşünde. Eğer Nijeryalı futbolcu verilen bu şansı değerlendirebilirse, Advocaat’ın sezonun kalan bölümlerindeki planları arasında yerini alabilir.

Skrtel’in yerine Neustadter

Fenerbahçe’de cezalı Martin Skrtel, Krasnodar ile yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Slovak savunmacının yerine Roman Neustadter’in görev yapması bekleniyor. Ayrıca Bursa maçında sakatlığı nedeniyle yedek bekleyen Hasan Ali Kaldırım da ilk 11’deki yerine dönecek.

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