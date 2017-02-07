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Spor

Van Persie'ye ceza yok

Persie, Beşiktaş maçındaki hareketlerinden dolayı taraftarların tepkisini çekmişti

07 Şubat 2017 17:10

Beşiktaş ile oynanan kupa mücadelesinde rakip takım tribünlerine dil çıkaran ve elini şortunun içine sokan Fenerbaçeli Robin Van Persie'ye ceza verilmedi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, incelenen raporda Persie'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmedi.

Sporx Persie'nin 'dil' hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edildiğini öne sürdü. Persie hakkında başka bir işlemin yapılmadığı bildirildi.

 

Tartışmasız ve net olması şartı arandı

 

Yayıncı kuruluşun mevcut görüntülerini izleyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluştan diğer ek görüntüleri de istedi. Bu sabah saatlerinde yeni gelen görüntüleri de izleyen Hukuk Müşavirliği avukatları, Van Persie'nin hareketi ile ilgili net bir görüşe varamadı. Talimatların, "ortaya çıkan görüntülerin tartışmasız ve net olması" şartını araması, TFF Hukuk Müşavirliği'ni Van Persie'nin sevk etmemesine neden oldu.

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