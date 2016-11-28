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Spor

Van Persie'den İsmail Köybaşı'na 'Gareth Bale' benzetmesi

Ç.Rizespor ağlarını havalandıran İsmail Köybaşı Fenerbahçe'deki ikinci golüne imza attı

28 Kasım 2016 17:49

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız futbolcusu Robin van Persie, dün akşam oynanan Çaykur Rizespor maçında İsmail Köybaşı'nın performansını Real Madrid'li Gareth Bale'e benzetti.

Çaykur Rizespor maçında 69. dakikada oyuna giren İsmail Köybaşı, gösterdiği performans büyük beğeni toplamıştı.

Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, İsmail Köybaşı’nın bu performansını, Madrid’in yıldız oyuncusu Galler’li Bale’e benzetti.

Sarı-lacivertli futbolcu Robin van Persie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsmail Köybaşı’nın fotoğrafını koyarak, “TurkishGarethBale” benzetmesi yaptı.

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Fenerbahçeİsmail KöybaşıRobin van PersieGareth Bale

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