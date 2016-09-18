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Spor

van Persie yine yok!

Ligde 3 maç sonunda toplam 93 dakika sahada kalan Hollandalı golcü, fizik olarak hazır olmadığı gerekçesiyle hiçbir maçta ilk 11'de görevlendirilmedi

18 Eylül 2016 01:43

Fenerbahçe'de Robin van Persie'nin Kasımpaşa maçında oynaması da zor görünüyor. Ağrıları bulunan Hollandalı futbolcu antrenmana katılamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Bu karşılaşma öncesinde Robin van Persie ağrıları olduğu gerekçesiyle antrenmana çıkamadı.

Zorya Luhansk maçının ikinci yarısında oyuna giren Hollandalı golcü, İstanbul dönüşünde yapılan iki antrenmana da katılamadı. Teknik direktör Dick Advocaat hazır olmayan van Persie'yi Kasımpaşa maçında da sahaya ilk 11'de sürmeyecek.

Robin van Persie bu sezon sadece 25 Ağustos'ta deplasmanda oynanan Grasshoppers maçında ilk 11'de forma giyebildi. Henüz golle buluşamayan Hollandalı golcü, Kayserispor maçında son dakikada Alper Potuk'un attığı golün asistini yapmıştı. Ligde 3 maç sonunda toplam 93 dakika sahada kalan Hollandalı golcü, fizik olarak hazır olmadığı gerekçesiyle hiçbir maçta ilk 11'de görevlendirilmedi.

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