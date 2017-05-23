Van Persie geri döndü!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. 45+2'de Selçuk Şahin ile devreyi 1-0 önde kapatan Gençlerbirliği ikinci yarı van Persie'yi tutamadı. 49.dakikada beraberliği sağlayan Hollandalı yıldız 74'te penaltıdan bir gol daha atarak Başkent'ten 3 puanı çıkardı.

Bu sonucun ardından puanını 60'a çıkaran Fenerbahçe, 58 puandaki Galatasaray'ı geçerek 3.sıraya yerleşti.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Luccas Claro, Anıl Karaer, Murat Duruer (Dk. 75 Muric), Selçuk Şahin, Issah, Khalili (Dk. 29 Matei), Aydın Karabulut, Rantie (Dk. 65 Uğur Çiftçi)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Lens (Dk. 83 Volkan Şen), Alper Potuk (Dk. 89 Stoch), Sow, Van Persie (Dk. 79 Emenike)

Goller: Dk. 45+1 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Dk. 49 Van Persie ve 75 (penaltından) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 14 Khalili (Gençlerbirliği), Dk. 27 Sow, Dk. 34 Alper Potuk, Dk. 62 Mehmet Topal, Dk. 80 Lens, Dk. 83 De Souza (Fenerbahçe)