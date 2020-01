Van Persie Celtic maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Celtic'le yapacağı maç öncesinde takımdaki son durumu değerlendiren teknik direktör Vitor Pereira, "Gruptan lider çıkmak önemli olacak. Beraberlik halinde de gruptan çıkarız. Yenilgi ise Avrupa Ligi hedefinden uzaklaşma anlamına gelebilir. Tek yol galibiyet olacak" dedi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Pereira, Celtic'in puan tablosundaki durumunun kalitesini yansıtmadığını kaydederek, "Kaliteli, agresif oynayan bir takım. Taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Takımımız bir süredir kaliteli oyun sergilemeyi başarıyor. Kendi stadımızda ve taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"Futbolda bazen şansa ihtiyacınız olur"

Hollandalı yıldız Robin Van Persie'nin durumunu da değerlendiren Portekizli teknik adam, "Yarın hazır olur mu, net bilgim yok. Bugünkü antrenmandan sonra sağlık ekibimizle durumunu değerlendireceğiz. Büyük bir sakatlığının olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Vitor Pereira, şunları söyledi:

"Hem kenarları hem göbeği en iyi şekilde kullanmaya başladık. Kendi kimliğini oturtan, daha iyiye giden bir takım olduğumuzu yarın bir kez daha ispatlamak istiyoruz. Yarın da farklı olmayacak. Dengeli ve mücadeleci bir maç bekliyorum. Futbolda bazen şansa ihtiyacınız olur. Şans kırıntılarını Celtic elde edemedi. Küçük hataların bedelini zaman zaman ağır ödediler. Grup maçlarından önce Molde'yi tanımayanların şu anda durumuna şaşırdıklarını görüyoruz. Yıllardan beri izlediğimiz Celtic'i göreceğiz. Gruptaki durumlarını hak etmediklerini ispatlamak için sahaya çıkacaklar. Kulüp olarak güçlü ruhumuz var. Umarım üç puanla ayrılan ve sahada üstün olan taraf biz oluruz.

İlk 11'de kimler olacak?

Antrenman sonunda kimin kadroda olacağına, kimin olmayacağına karar vereceğiz. Bazı oyuncuların son durumunu bir kez daha görmek istiyoruz. Bazı oyuncular durumlarından dolayı bizimle olmayacak. Kaliteli bir on bir olacak. Mücadeleci, isimlerden bağımsız şekilde yardım eden ilk on bir olacak. Bu on bir yarın kesinlik kazanacak. Oyuncularım da ilk on biri yarın öğrenecek."

