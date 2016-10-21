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Spor

Van Persie: 3-0'dan sonra 5-6 olmaması için çalıştık

Fenerbahçe'nin tek golünü atan Robin van Persie, kendisi için çok özel bir akşam olduğunu söyledi

21 Ekim 2016 11:39

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, skor 3-0 olduktan sonra 5 veya 6. golü yememek için çabaladıklarını dile getirdi.

Eski takımı Manchester United karşısında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Robin van Persie, ağları havalandırmasının ardından İngiliz ekibinin taraftarları tarafından ayakta alkışlandı. 

ntvspor'un haberine göre; karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Manchester United taraftarlarının bu jestinden bahseden van Persie "Çok özel bir akşamdı benim için. Çünkü beni onore ettiler, ayakta alkışladılar. Rakibinize gol attıktan sonra böyle tepkiler almak, pek rastlanan bir durum değil. Fakat bu durum, biraz da maç içindeki skordan da kaynaklandı. Genel anlamda çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu galibiyeti hak ettiler" dedi.

Hollandalı futbolcu şunları söyledi: "İlk 30 dakika bizim için iyi gidiyordu. Biraz daha iyi savunma yapıyorduk; Manchester United fazla pozisyon üretemedi. Sakin bir 30 dakikaydı; 'fena değildi' diyebiliriz. Sonra 3-4 dakikada iki penaltıyla skor 2-0 oldu. Hala başa çıkabilirdik ama skoru 3-0 yapan golden sonra sonuç almak zorlaştı. 3-0'dan sonra da 5-6 olmaması için dikkat etmeniz gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Çok da fazla şikayet edemeyiz; Manchester United iyi olan taraftı."

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