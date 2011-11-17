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Yaşam

Van öğretmenlerine kavuşuyor VAN (A.A)

17 Kasım 2011 20:37

-Van öğretmenlerine kavuşuyor VAN (A.A) - 17.11.2011 - Van Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Sayılır, Van'a ataması yapılan öğretmenlerden 750'sinin kente geldiğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesiyle Van'a atanan 800 öğretmenden yaklaşık 750'si İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gelerek işlemlerini yaptı. Öğretmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra göreve başlayacaklarını belirten Van Milli Eğitim Müdürü Sayılır, şunları söyledi: ''Bakanlık tarafından nokta tayini şeklinde ataması yapılan öğretmenlerimiz ilimize ulaştı. Öğretmenlerimizin işlemlerini tamamlıyoruz. Bugün akşam saatlerine kadar yaklaşık 750 öğretmenimiz bize ulaşmış oldu.'' Atanan 800 öğretmenden henüz başvurusunu yapmayan 50 civarındaki öğretmenin de önümüzdeki günlerde işlemlerini yapmaları bekleniyor.

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