T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Van Öğretmenevi'nin yıkımı gerçekleştirildi VAN (A.A)

11 Aralık 2011 19:30

-Van Öğretmenevi'nin yıkımı gerçekleştirildi VAN (A.A) - 11.12.2011 - Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım'daki depremlerde ağır hasar gören 5 katlı Van Öğretmenevi'nin yıkımı ekskavatörle gerçekleştirildi. Ordu Caddesi'nde, depremlerde ağır hasar gören Van merkez Öğretmenevi'nin yıkım çalışmaları öncesinde çevrede güvenlik önlemleri alındı. Caddenin yaya ve araç trafiğine kapatılmasının ardından yıkım  ekskavatörüyle bina, kısa sürede yıkıldı. Yıkım çalışmaları devam ederken, bölgeye gelen Vali Yardımcısı Atay Uslu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uslu, yaptığı açıklamada, yıkımda kullanılan aracın daha güvenli olması için müteahhit firma tarafından getirildiğini söyledi. Van'da enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti: ''Yani depremin etkisiyle kendiliğinden yıkılan binaların tamamını kaldırmış durumdayız. Ama ağır hasarlı, yıkım kararı alınan 150'ye yakın şu anda bina var. Çalışmalar devam ediyor. Bu 150 binanın da 50'sini kaldırdık. Kaldırırken de yüksek katlı binalar için özel bir yöntem, özel bir aracın kullanılması gerekiyordu. Bugün burada da müteahhit firma özel bir aracı getirerek bu çalışmayı yapıyor. Bu araç güvenli bir araç. Çok katlı binaların, 10-12 kata kadar yüksek binaların güvenle yıkılmasında ve enkazların kaldırılmasında kullanılan bir araç. Arkadaşlarımız gerekli çevre güvenliğini almışlar. Hızlı bir şekilde enkazları kaldıracağız.'' Bu arada, depremde ağır hasar gören 100 binanın yıkımının söz konusu araçla devam edeceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24