-Van Öğretmenevi'nin yıkımı gerçekleştirildi VAN (A.A) - 11.12.2011 - Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım'daki depremlerde ağır hasar gören 5 katlı Van Öğretmenevi'nin yıkımı ekskavatörle gerçekleştirildi. Ordu Caddesi'nde, depremlerde ağır hasar gören Van merkez Öğretmenevi'nin yıkım çalışmaları öncesinde çevrede güvenlik önlemleri alındı. Caddenin yaya ve araç trafiğine kapatılmasının ardından yıkım ekskavatörüyle bina, kısa sürede yıkıldı. Yıkım çalışmaları devam ederken, bölgeye gelen Vali Yardımcısı Atay Uslu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uslu, yaptığı açıklamada, yıkımda kullanılan aracın daha güvenli olması için müteahhit firma tarafından getirildiğini söyledi. Van'da enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti: ''Yani depremin etkisiyle kendiliğinden yıkılan binaların tamamını kaldırmış durumdayız. Ama ağır hasarlı, yıkım kararı alınan 150'ye yakın şu anda bina var. Çalışmalar devam ediyor. Bu 150 binanın da 50'sini kaldırdık. Kaldırırken de yüksek katlı binalar için özel bir yöntem, özel bir aracın kullanılması gerekiyordu. Bugün burada da müteahhit firma özel bir aracı getirerek bu çalışmayı yapıyor. Bu araç güvenli bir araç. Çok katlı binaların, 10-12 kata kadar yüksek binaların güvenle yıkılmasında ve enkazların kaldırılmasında kullanılan bir araç. Arkadaşlarımız gerekli çevre güvenliğini almışlar. Hızlı bir şekilde enkazları kaldıracağız.'' Bu arada, depremde ağır hasar gören 100 binanın yıkımının söz konusu araçla devam edeceği bildirildi.