Antalyalı bir firmanın bastırdığı ‘Van münit! Daha da gelmem Antalya'ya’ yazılı tişörtlere CHP’liler ilgi gösterdi.



Tişörtlere baskı yapan bir firma, yerel seçim sonuçlarından en çok Antalya'ya şaşırdığını söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunan `Van münit! Daha da gelmem Antalya'ya' yazılı tişörtleri piyasaya sürdü. Firma sahibi Cem Çınar, tişörtlere en çok ilgiyi CHP'lilerin gösterdiğini söyledi.



Her türlü görsel malzemeyi özel bir baskı yöntemiyle tişört üzerine uygulayabilen Promaster firması, Türkiye'nin tarihi ve turistik öğelerini tişörtler üzerine özgün tasarımlarıyla baskı yaparak oluşturduğu T-own markasını, Antalya'da bu yıl 2'incisi düzenlenen Animasyon Fuarı'nda tanıttı. Firmanın standında bulunan aynı marka kırmızı tişörtler ise büyük ilgi gördü. 29 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'ye kaptıran Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yapan ve üzerinde `Van münit! Daha da gelmem Antalya'ya' yazan kırmızı tişörtler, Cam Piramit Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki etkinlikte AKP karşıtları tarafından yoğun ölçüde sipariş aldı.



Promaster firması sahibi Cem Çınar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen ve CHP Antalya İl Başkanı Ömer Melli'nin de espri ve tasarımı beğendiklerini ve çok sayıda sipariş verdiklerini söyledi.

