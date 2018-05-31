T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 12 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

31 Mayıs 2018 20:51

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Van Merkezli Ağrı, Tekirdağ, Hakkari, Mersin, Bitlis ve İstanbul\'da \'Şehit Jandarma Er Mermet Kizi\' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı olarak  7 ilde düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, örgütsel döküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZVANDHA VANPKKKCKVanJandarma Komutanlığı Terörle MücadeleMüdürlüğünce PKKKCKVan Merkezli Ağrı Tekirdağ Hakkari Mersin BitlisJandarma Er Mermet KiziOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24