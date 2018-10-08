T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van merkezli 14 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 18 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları belirlenen 18 askeri personel gözaltına alındı

08 Ekim 2018 14:22

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün \'ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullandıkları belirlenen 18 askeri personel gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüte üye askerlerle \'Ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemiyle irtibat kurduklarını belirledi. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Van merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van, Afyonkarahisar, Trabzon, Mardin, İstanbul, Giresun, Amasya, Burdur, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Konya, Isparta ve İzmir\'de belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalaması için de çalışma başlatıldı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan AŞANVAN DHAVANFETÖPDYVan Cumhuriyet BaşsavcılığıYapılanVanEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüVan Afyonkarahisar Trabzon MardinGiresun Amasya Burdur Gaziantep Kahramanmaraş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24