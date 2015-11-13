Van kedilerinin sayısı artıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde nesli koruma altına alınan Van Kedileri'nden bu yıl elde edilen yavrulardan farklı göz renklerine sahip olanların sayısında artış oldu.

Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kaliteli ve farklı göz renklerine sahip yavru kedi sayısındaki artışın kedi evinde çiftleştirilen dişi kedi nüfusunun gençleştirilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Koruma altına alınan bir gözü sarı bir gözü mavi Van Kedisi'nden saf ırkın elde edilmesi için yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Kedi evinde 60 dişi 40 erkek kedinin bulunduğunu belirten Prof. Kaya, bu yıl 120 yavru elde ettiklerini ve yavrulardan yarıdan fazlasının göz renklerinin farklı olduğunu söyledi.

Özellikle çiftleştirilen dişi kedilerin gençleştirilmesiyle çok kaliteli ve bir gözü sarı, bir gözü mavi yavru sayısının arttığını belirten Prof. Kaya, "Biz kedilerin aşılarını zamanında yaparak ve özellikle hijyene dikkat ederek ölümleri nerdeyse sıfıra indirdik. Öte yandan en önemlisi yaşlı dişi kedileri çıkararak genç nesil bir dişi grubu oluşturduk. Bu dişiler yine genç erkek kedilerle çiftleştirilince, hem kedi kalitesi hem de farklı göz renklerine sahip çok sayıda kedi dünyaya geldi" dedi.