Van kedilerine mali takip

Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kedi evinde koruma altında bulunan Van Kedileri'nin sayısını maliye de takip edebilecek.

DHA'da yer alan habere göre, doğan kedilerin kayıt altına alınarak çip takıldığını belirten Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Abdullah Kaya,"Her doğan kedi önce bizim, daha sonra üniversitenin döner sermayesine kaydediliyor. Ekonomik değeri de olan kedilerimiz artık maliye tarafından da denetlenebilecek. Mayıs ayı ile birlikte kedi yavrusu satışlarımız da başlayacak" dedi.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koruma altında bulunan Van Kedileri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Van'a gelen turist kafilelerinin Van Kedi evini ziyaret ederek kedileri sevdiğini belirten Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, turist sayısının daha da artacağını söyledi.

Kedi evinde uygulamaya koydukları kayıt sistemiyle artık Van Kedileri sayısının üniversite döner sermayesi ve maliye tarafından takip edilebileceğini anlatan Prof.Dr. Kaya, şöyle konuştu:

"Yıl içinde 5 dönem halinde kedilerimiz doğum yapacak. Biz ilk yavrularımızı aldık. Bu kediler 2 aylık olduktan sonra aşılarını yapıp takip için çip takıyor ve kayıt altına alıyoruz. Aynı kayıtlarımız sistem üzerinden üniversitenin döner sermayesine dolayısıyla mali takibe de giriyor. Böylece maliye denetim yaptığında Van Kedilerinin dişi, erkek, yavru sayılarını, ölen ve satılan kedilerin sayısını görebilecek."

Kediler satışa çıkarılıyor

İlk yavruların alındığı kedi evinde kedi satışları da başlıyor. 300-600 TL arasında satılacak kedileri alacaklar da bazı kriterler aranacak. Şu anda ihtiyaç fazlası 10 kedinin mayıs ayının başı itibariyle satışa çıkarılacağını belirten Prof.Dr. Kaya, şöyle konuştu:

"Ancak, bazı kriterlerimiz var. Bunların başında çok özel olan Van kedisine refahlı bir ortam sağlanacak. Ailenin geçmişte hayvan sahibi olup olmadığı, neden kedi sahibi olduğu gibi bazı sorularla kanaat oluşturacağız. Uygun bulunan ailelere kediler satılacak. Çünkü biz kedilerin burdan giderken de mutlu olmalarını istiyoruz. İki günlük bir heves ardından sokağa atılıp sahipsiz kalmasını istemiyoruz."