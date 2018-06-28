Van kedileri için yapılan yüzme havuzları hizmete girdi

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın önemli değerleri arasında olan, bir gözü mavi, bir gözü sarı dünyaca ünlü kedileri için, koruma altında oldukları Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kampüsü\'ndeki Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde 3 yüzme havuzu yapıldı. Van Kedi Villası olarak adı değişen merkezin müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, \"Merkezimiz her konuda ilkti. Ama hayvanlar için sadece keyif ve yüzmek için havuz yapılan belki de dünyada ilk yer\" dedi.

Bir gözü mavi, bir gözü sarı, bembeyaz tüyleriyle Van kedileri için YYÜ Kampüsü\'ndeki Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde hayırsever bir işadamı tarafından yüzme havuzu yapıldı. Dişi, erkek ve yavru kediler için ayrı ayrı yapılan havuzlar, düzenlenen törenle açıldı. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamdi Gürpınar, YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya katıldı. Açılışta konuşan Vali Zorluoğlu, vali ve kaymakam olarak geçmiş yıllarda birçok açılışa katıldığını fakat hayatında ilk defa kedi havuzu açılışı yaptığını söyledi.

Bu açılışın kendisi için ayrı bir yeri olacağını belirten Vali Zorluoğlu, \"Son zamanlarda maalesef hayvanlara karşı zalimane tutumlar olduğunu, ülkemizde bazı yerlerde kamuoyunda çok büyük rahatsızlıklar yaratan işkence görüntüleri olduğunu üzülerek gördük. İnsanlar olarak yapmamız gereken çok iş var. Atmamız gereken adımlar var. Bu merkez Van ve ülkemiz için de çok önemli bir merkez. Bir taraftan çok özel bir ırk olan Van kedisinin genetiğini muhafaza eden ve bilimsel çalışmalar yapan bir merkez. Bir taraftan da gelen misafirlerin hakikaten çok farklı bir mekan olarak ziyaret ettiği ve çok güzel anılarla döndüğü bir merkez. Bugün de buraya yeni donanımlar ekleniyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum\" dedi.

\'VAN KEDİLERİ YÜZMEYİ SEVİYOR\'

Van kedilerinin yüzmeyi çok sevdiğini belirten YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, \"Tarihte bununla ilgili kayıtlar vardı. Ve bizim merkezimizin havuzu yoktu. Bizim de böyle bir hayalimiz vardı, gerçekleştiremeye çalışıyorduk. Hayırsever bir işadamı bizim bu hayalimizi gerçekleştirdi. Hayvan havuzu nasıl olur diye birlikte jimnastik yaptık. Ve bu merkezde erkek, dişi ve yavru kediler için 3 tane havuz yaptık. Bundan sonra bize düşen yavru kedilere yüzmeyi öğretmek. Merkezimiz hem konuda ilkti, ama sağlıklı hayvanlar için sadece keyif ve yüzmek için yapılan belki de dünyada ilk yer. Hayvanlar istediği zaman yüzebilsin diye Türkiye\'de ilk, tahminen dünyada da ilktir\" diye konuştu.

Adı \'Van Kedi Villası\' olarak değişen merkezin açılış kurdelesi kesildikten sonra protokol üyeleri, havuzları gezip, kedilerle fotoğraf çektirdi.

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