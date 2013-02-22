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Van KCK davası ertelendi

Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nında aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 kişinin yargılandığı dava ertelendi

22 Şubat 2013 14:35

Van merkez ve ilçelerinde 7 Haziran 2012 tarihinde KCK adı altında gerçekleştirilen operasyonda haklarında dava açılan 7'si tutuklu 13 kişinin ikinci duruşmasında kriz çıktı.

Aralarında Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın da bulunduğu 7'si tutuklu 12 kişinin hazır bulunduğu duruşma Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyetinin yerini almasıyla birlikte başlayan duruşmada, önceki duruşmada hazır bulunması karar altına alınmasına rağmen  "deşifre olma" ihtimali üzerine duruşmaya getirilmeyen gizli tanık krizi yaşandı. Avukatlar, emniyet tanık koruma birimi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Söz alan Van Baro Başkanı Av. Murat Timur, adil yargılanmanın yapılmadığını belirterek, duruşmayı terk edeceklerini belirtti. Van Belediye Başkanı Bekir Kaya da, mahkemeyi terk etmek istediklerini söyledi. Mahkeme heyeti tarafından talepler reddedilince avukatlar duruşma salonunu terk etti.

Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 29 Mart tarihine ertelendi

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