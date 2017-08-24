Van Jandarma 644 personelle huzur uygulaması yaptı

VAN, (DHA) - VAN il Jandarma Komutanlığı kentteki 26 noktada 644 personelle huzur uygulaması yaptı. 2 aşamılı gerçekleştirilen uygulamalarda, 6 bin 154 kişi, 2 bin 882 araç ve umuma açık 30 iş yeri kontrol edildi.

Türkiye geneli yapılan \"Güven Huzur Uygulaması\" eş zamanlı olarak Van\'da da gerçekleştirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada 644 personel görev yaptı. 26 ayrı noktadaki uygulamalarda 6 bin 154 kişi, 2 bin 882 araç ve umuma açk 30 yer kontrol edildi. Uygulama sonucunda 15 kişi hakkında adli işlem yapılıp, 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 73 araca toplam 39 bin 195 TL idari para cezası uygulanıp, 22 araç trafikten men edildi.

Bu arada, yasadığı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 11 kaçak yakalanırken, 12 bin 500 paket kaçak sigara ve 140 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

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