Van Jandarma 290 personelle huzur denetimi

VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı kentteki 17 nokta, 42 ekip ve 290 personelle \'Huzur denetimi\' yaptı. Kent genelinde yapılan denetimde 4 bin 510 kişi, 2 bin 175 araç kontrol edilirken, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Türkiye geneli yapılan \'Güven Huzur Uygulaması\' eş zamanlı olarak Van\'da da yapıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde 290 personel görev yaptı.17 noktadaki denetimlerde 4 bin 510 kişi ve 2 bin 175 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Kontrol edilen araçların 33\'üne 13 bin 142 TL para cezası kesilirken, 5 araç da trafikten yasaklandı.



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