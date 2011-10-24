-Van için yardım kampanyası ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Başbakanlık, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattı. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Van ve ilçeleri ile yakın illerde dün meydana gelen deprem nedeniyle Başbakanlık tarafından bir yardım kampanyası başlatıldı. Açıklamada, yardım kampanyasının gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı koordinasyonunun, bu alandaki faaliyetleri yasal olarak yürütmekle görevli olan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanacağı bildirildi. Açıklamada, yardım kampanyasına katılabilmek için gerekli banka hesap bilgileri şöyle: ''Hesap adı: Van Depremi İnsani Yardım Hesabı T.C. Ziraat Bankası Aşağı Ayrancı Şubesi Ankara TL hesabı : TR600001000820555555555031 ABD Doları hesabı: TR330001000820555555555032 Avro hesabı : TR060001000820555555555033 Vakıflar Bankası A.O. Finansmarket Şubesi Ankara TL hesabı : TR620001500158007299317599 ABD Doları hesabı: TR430001500158048013094088 Avro hesabı : TR320001500158048013094092 Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi Ankara TL hesabı : TR190001200940800005000015 ABD Doları hesabı: TR210001200940800058000100 Avro hesabı : TR910001200940800058000101''