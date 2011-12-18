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Yaşam

''Van İçin Pop'' konseri  İSTANBUL (A.A)

18 Aralık 2011 19:30

-''Van İçin Pop'' konseri  İSTANBUL (A.A) - 18.12.2011 - Van'daki depremzedelere destek olmak amacıyla, ''Van İçin Pop'' konseri düzenlendi. Şişli Belediyesi tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde, Demet Akalın, Hande Yener, Deniz Seki, Gülşen, Bengü, Burcu Güneş, Sibel Tüzün, Yeşim Salkım, Tuğba Özerk, Hazal, Betül Demir, Reyhan Karaca, Mustafa Ceceli, Murat Boz, Emre Altuğ, Keremcem, Levent Yüksel, Kutsi, Ümit Sayın, Metin Arolat, Berkay, Berksan ve Enbe Orkestrası'ndan Behzat Gerçeker sahne aldı. Konserden elde edilen gelir, Van'da öğretmenevi yapımında kullanılacak. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, konserde yaptığı konuşmada, dayanışmanın en güzel örneğini gördüklerini belirterek, ''Türk pop müziğinin değerli isimleri Van için bir araya geldiler ve müzikseverlere muazzam bir konser keyfi yaşattılar. Konserden elde edilen geliri Van'da yaptıracağımız öğretmenevinin yapımı için kullanacağız. Van depreminde şehit olan 75 öğretmenimizin ismini vereceğimiz 75 odalı öğretmen evinin açılışını, konser veren sanatçı arkadaşlarımızla gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.

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