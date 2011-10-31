-Van için "tek yürek" ERCİŞ (A.A) - 31.10.2011 - Van'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk halkı depremzedelere yardım etmek için "tek yürek" oldu. Van ve Erciş'te yaşanan depremin ardından oluşturulan kriz merkezleri bölgeye gönderilen yardımların koordinasyonunu yapıyor ve bölgede yaşayan depremzedelerin acil ihtiyaçlarını belirliyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkan yüzlerce tır ile getirilen yardımlar, Van Valiliği Kriz Merkezi'ne teslim ediliyor. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanları ile ulaştıkları Van, Erciş ve depremde hasar gören diğer ilçelerde kriz merkezlerinin bilgisi dahilinde, gıda ve giyim yardımında bulunuyorlar. Kızılay ise Erciş'te oluşturduğu 3 farklı çadırkentte yaşayan depremzedelere, uyku tulumu, battaniye, çadır, katalitik soba, yatak, kumanya, su, tüp ve muhtelif gıda maddeleri dağıtıyor. Deprem bölgesine 143 jeneratör, 77 projektör, 95 seyyar tuvalet, 42 bin 711 çadır (8 bin 166'sı yurt dışı), 54 toplu barınma çadırı, 69 genel maksat çadırı, 60 prefabrike ev, 5 yaşam konteyneri, 2 bin 310 Mevlana Evi, 160 bin 360 battaniye, bin 179 yorgan, 37 seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 6 bin 899 katalitik soba, 5 bin 792 uyku tulumu, bin kampet ve 1 mobil fırın gönderildiği öğrenildi. Yaşanan depremin ardından Van ve Erciş'te oluşturulan kriz merkezi yetkilileri, yaşanan depremin ardından 50'den fazla il ve 40'ın üzerinde kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanlarının, Türk Hava Yolları, özel kargo ve askeri uçakların yanı sıra karadan bölgeye sevk edildiğini söyledi. Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için kara ve hava yoluyla ulaşım zinciri oluşturulduğunu belirten yetkililer, geçici barınma amacıyla kullanılacak olan konteynerlerın en kısa zamanda bölgeye kurulmasının planlandığını bildirdiler. Yaşanan depremin ardından bölgede yürütülen geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmaları ise afet ve acil durum merkezleri tarafından 7 gün 24 saat çalışma esasına göre devam ediyor. Bölgede yaşayan depremzedelere, psikolojik ve sosyal destek hizmetleri verilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirildiği de bildirildi. -3 öğün sıcak yemek- Depremin ardından kısa sürede bölgeye ulaşan Kızılay ve yardım kuruluşları, çadır kentlerde ve aşevi olarak kullanılan tırlar ile depremzedelere 3 öğün sıcak yemek dağıtıyor. Bölgeye vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerince ulaştırılan gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemeleri de kriz merkezlerinin koordinasyonunda depremzedelere ulaştırılıyor. Kızılay tarafından kurulan 3 çadır kentte seyyar fırınlarda, depremzedeler için sıcak ekmek hazırlanıyor. -''Yaşanan depremler Türk insanını bilinçlendirdi''- Van Valisi Münir Karaloğlu, 1999'da yaşanan depremlerin Türk insanını depremler konusunda bilinçlendirdiğini belirterek, ''Van'da yaşanan depremin ardından hayata geçirilen arama-kurtarma faaliyetleri ve yardımların bölgeye ulaştırılması sürecinde 1999'da yaşanan depremlere göre Türkiye'nin çok iyi bir noktaya geldiğini gördük. Milletimizin ve devletimizin ne kadar büyük olduğunu bu deprem de gördük ve test ettik'' dedi. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret eden Karaloğlu, ''Zaman zaman depremleri yaşayacağız, yaşadığımızda da buna hazırlıklı olmalıyız. Kriz yönetimi ile arama-kurtarma ve sağlık ekipleri ile buna hazırlıklı olmalıyız. Türk halkı bu dayanışmasıyla tüm dünyaya örnek oldu'' diye konuştu.