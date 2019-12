-Van için 228 milyon nakdi yardım toplandı TBMM (A.A) - 01.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van depremiyle ilgili şu ana kadar 228 milyon 300 lira nakdi yardım toplandığını belirterek, acil yardım ödenekleri dahil olmak üzere bölgeye gönderilen insani yardım malzemelerinin toplam tutarının 390 milyon lira olduğunu bildirdi. Atalay, hakkında verilen Gensoru önergesinin görüşmelerinde, Hükümet adına yaptığı konuşmada, deprem sonrasında en hızlı çalışmanın, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevkiyle ilgili gerçekleştirildiğini söyledi. Afette ve depremde en öncelikli konunun ''daha fazla can kurtarabilmek'' olduğunu dile getiren Atalay, ''Bizim önceliğimiz de bu olmuştur'' diye konuştu. Şu ana kadar 70 bin ton kömürün Van, Erciş ve köylerinde dağıtıldığını bildiren Atalay, 600 tır ve kamyonla insani yardım malzemesinin vatandaşlar tarafından gönderildiğini, 117 bin adet gıda paketinin dağıtıldığını ifade etti. Acil yardım ödenekleri olarak Başbakanlıktan şu ana kadar Van'a 52 milyon TL gönderildiğini kaydeden Atalay, ''Yardım kampanyalarında Başbakanlık hesaplarında şu ana kadar 147 milyon 400 bin TL, Diyanet İşleri Başkanlığı yardım hesaplarında 37 milyon TL, Kızılay yardım hesaplarında 43 milyon 900 bin TL olmak üzere toplam 228 milyon 300 TL nakdi yardım toplamıştır'' dedi. Atalay, bugüne kadar acil yardım ödenekleri dahil olmak üzere bölgeye gönderilen insani yardım malzemelerinin toplam tutarının 390 milyon TL olduğunu bildirdi. Depremin, Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu ifade eden Atalay, ''Ülke olarak tüm deprem önlemlerini almaya mecbur değil, mahkumuz. Afete dirençli ve afet bilinci yüksek toplum haline gelmek için yoğun çaba harcamalıyız'' dedi. Atalay, her artçı depremin yapılan çalışmaları biraz daha zorlaştırdığını söyledi. Atalay, çadırkentlerde, sıcak su, duş, yemek olanaklarının sağlandığını ve okul öncesi eğitim, sağlık, dini ve psikolojik destek hizmetlerinin sunulduğunu anlattı. Atalay, aşevlerinde her vatandaşa yetecek şekilde üç öğün yemek verildiğini dile getirdi. Van merkezde bin 300 metrekarelik alanda 30 kişilik ekiple hizmet veren giyim marketinin açıldığını ifade eden Atalay, depremzede vatandaşların, buradan istedikleri kışlık giyimi alabildiğini kaydetti. Atalay, orta vadede iskanlarının, daha çok prefabrik konut ve konteynırla olacağını belirterek, şu anda 20 bin 411 konteynır alındığını bildirdi. Atalay, Van ve Erçiş'te konteynır kentlerinin yerinin hazırlandığını, konteynırlarda iki oda, banyo ve mutfağın bulunduğunu, 7-8 kişinin rahatça barınacağını söyledi. Atalay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 200'den fazla sosyal çalışmacının, depremzedelere psiko-sosyal destek sağladığını, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin çalıştığını, öksüz veya yetim kalan çocukların, özürlülerin, yaşlıların tespit edildiğini, kurumlara yerleştirildiğini anlattı. Atalay, 188 çocuğun, anne-babasını kaybettiğini ifade etti.