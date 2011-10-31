-Van için 12 saatlik konser maratonu İSTANBUL (A.A) - 30.10.2011 - Van'daki depremzedelere yardım için düzenlenen ''Van İçin Rock'' konseri sona erdi. Rock müzisyenlerinin birlikte organize ettiği ve tüm geliri Türk Kızılayı vasıtasıyla Van'daki depremzedelere gönderilecek olan konser, Maçka Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirildi. 40'ın üzerinde grubun 12 saat boyunca sahne aldığı ve binlerce müzikseverin katıldığı konserin akşam bölümünde ünlü rock grupları Çilekeş, Duman, Moğollar ile Şebnem Ferah gibi isimler sahne aldı. Konser aralarında sahneye çıkan televizyoncu Metin Uca, Okan Bayülgen, Banu Güven ve Kaan Sezyum, müzikseverlere etkinliğin öneminden bahsederek, katılımcılara ve canlı yayınla ekrana gelen konseri izleyenlere kısa mesaj yoluyla Türk Kızılayına destek olmaları çağrısında bulundu. Konserin sonunda konuşan Kızılay Kadın Kolları Başkanı Gülay Kuriş, etkinliğin bu kadar yoğun katılımla gerçekleşmesinin bir birliktelik örneği olduğunu söyleyerek, ''Bugün buraya gelenler rock müzik dinlemenin yanı sıra Türk olma bilincine de göstermiş oldular. Organizasyon boyunca emeği geçen sanatçılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi. Sabah 11.00 sıralarında başlayan ve 23.00'de sona eren konserde, 4x4, Aslı, Aylin Aslım, Aydilge, Ayşe Saran-Murder King, Barlas, Can Bonomo, Cem Köksal, Demirhan Baylan, Demir Demirkan, Dilemma, Direc-t, Emre Aydın, Ete Kurttekin, Feridun Düzağaç, Foma, Gece, Gece Yolcuları, Gripin, Haluk Levent, Kurban, Mabel Matiz, Malt, Marsis, Melis Danişmend, Model, Mor ve Ötesi, Multitap, Ogün Sanlısoy, Özge Fışkın, Öztürk, Pamela, Redd, TNK ve Yüksek Sadakat gibi rock müziğin önemli sanatçı ve grupları sahne aldı. Öte yandan gün boyunca, depremzedeler için Kızılay'a 20 bin civarında sms gönderildiği belirtildi. Konser alanında bulunan yemek standları ile fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut tarafından çekilen portrelerin satışından elde edilen gelirin de Türk Kızılayına bağışlanacağı öğrenildi.