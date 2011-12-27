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Yaşam

Van Halen, tekrar bir araya geldi ANKARA (A.A)

27 Aralık 2011 17:31

-Van Halen, tekrar bir araya geldi ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Rock dünyasının efsane gruplarından Van Halen, 2012'de dünya turnesine çıkmak için tekrar bir araya geldi.   1972 yılında California'nın Pasadena kentinde kurulan grubun ilk solisti David Lee Roth, yaklaşık 20 yıllık bir aradan sonra ilk kez grubun diğer üyeleriyle birlikte sahneye çıkacak.  Gitarist Eddie Van Halen'in 15 yaşındaki oğlu Wolfgang Van Halen, bas gitarist Michael Anthony'nin yerini alacak. Davulda ise Alex Van Halen yer alıyor. En son 2004 yılında solist Sammy Hagar ile birlikte dünya turuna çıkan Van Halen, 2012 yazında 40 konser verecek.   Tekrar bir araya geldiklerini iki dakikalık bir tanıtım filmiyle müjdeleyen grup üyeleri, turne biletlerinin 10 Ocak'tan itibaren satışa sunulacağını açıkladı.  Grup, yeni albüm için de Interscope Records ile anlaşmaya vardı. 

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