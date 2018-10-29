Van, Hakkari ve Bitlis'te Cumhuriyet coşkusu

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN- Mehmet ÖZKAN- Özcan ÇİRİŞ/VAN, HAKKARİ, BİTLİS, (DHA)- VAN, Hakkari ve Bitlis\'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenlerle kutlandı.

Van\'da Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan Valilik önünde düzenlenen tören, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş\'ın, halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Törene kaymakamlar, belediye başkan vekilleri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Vali Zorluoğlu konuşma yaptı. Vali Zorluoğlu, Cumhuriyet\'in kurucularını rahmet ve minnetle andıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Ne mutlu bize ki, batan bir imparatorluğun külleri arasından kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde bugün hem bölgesel hem de küresel ölçekte bir güç olan, hesaba katılan, sözü dinlenen bir devletimiz var. Ne mutlu bize ki, kurulduğu ilk gün gibi bugün de sadece kendi vatandaşları için değil, dünyanın her yerindeki mazlumlar, mağdurlar ve muhtaçlar için umut olan, bu durumda olan milletlere kapılarını ve gönlünü sonuna kadar açan bir ülkemiz var ve yine ne mutlu bize ki FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi terörist örgütlerin ve bunların perde arkasındaki ağababalarının tüm gayretlerine rağmen Türkiye\'nin dört bir yanında, meydanlarda birlik ve beraberlik içerisinde haklı bir gururla \'Biz bir milletiz\' diyen bir milletimiz var. Gazi Paşa ve arkadaşlarının attığı temellerin, koyduğu ilkelerin, gösterdiği hedeflerin isabeti bugüne kadar defalarca teyit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti istisnasız 81 milyonun cumhuriyetidir. Başta terör olmak üzere ülkemizin istikrarına, büyümesine, gelişmesine ve kalkınmasına engel olmayı, milletimizin huzurunu ve güvenini bozmayı hedefleyen saldırılar devam ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi bu saldırıların en alçakça, en vahşice olanıydı. İster FETÖ, ister PKK, ister DEAŞ, ister DHKP-C olsun, ister sağdan, ister soldan gelsin terörün her türlüsünü buradan lanetliyoruz.\"

Konuşmaların ardından, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, öğrencilerin tekvando ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Van Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı\'nın seslendirdiği \'Türkiye\'m\' şarkısı beğeni topladı. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şiir, kompozisyon, resim, koşu ve futbol dallarında düzenlenen yarışma ve turnuvalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Van\'daki tören, Türk bayrakları eşliğinde geçit töreni ile son buldu.

\'SİLİNMEYECEK İMZANIN ATILDIĞI TARİH\'

Hakkari\'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Aşağı Merzan Mahallesi\'nde bulunan Şehir Stadı\'nda yapıldı. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala ve İdris Koç, Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Battal Aslan, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan programda, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, öğrencilerin bayramını kutladı. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Vali Toprak, Cumhuriyet\'in ilanının 95\'inci yılı olduğunu belirterek, \"29 Ekim 1923 tarihinde işte bu var oluşun geleceğe taşındığı ve milletimizin Anadolu toprakları üzerinde kıyamete kadar silinmeyecek olan son imzasının atıldığı tarihtir\" dedi.

Hakkari\'deki tören, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterisi ve çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından geçit töreni ile son buldu.

\'DÜNYA TARİHİNE GEÇEN MÜCADELE\'

Bitlis\'teki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Kutlama programına, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Jandarma Bölge Komutanı Tuğnereral Recep Yalçınkaya, Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, halk, asker ve öğrencilerin bayramını kutladı. Vali Ustaoğlu, konuşmasında, Cumhuriyet\'in örnek bir mücadele olarak dünya tarihine geçtiğini söyledi. Konuşmaların ardından, Cumhuriyet Bayramı töreni, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okuması, çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda öğrencilere ödüllerin verilmesi, halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin geçit töreni ile son buldu.



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