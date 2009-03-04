Van Gölü'nde kutup manzarası

Van Gölü'nün Akdamar Adası ile Gevaş iskelesi arasındaki bölümünde buz tabakası oluştu.



Dünyanın en büyük soda gölü olan Van Gölü'nün Gevaş sahilinden Akdamar Adası'na kadarki bölümünde oluşan ve adeta kutupları andıran buz tabakasıyla kaplı görüntüsü, başta tekneciler olmak üzere görenleri şaşkına çevirdi.



Gevaş iskelesinden Akdamar Adası'na turist taşıyan tekne kaptanları, uzun yıllardır Van Gölü'nde tekne işlettiklerini, ancak ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaştıklarını belirtti. YYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu, hava ve göl suyu sıcaklığına bakıldığında Van Gölü'nün Mart ayında donması gibi bir olayın yaşanmayacağını söyledi.



Prof. Dr. Doğu, Van Gölü yüzeyindeki buz tabakasının ender rastlanabilecek bir doğa olayı olduğunu belirterek, ''Ender koşulların bir araya gelmesiyle oluşan özel bir görüntü'' dedi.



Hava sıcaklığının gece eksi 20-30 santigrat dereceye düştüğü dönemlerde göle boşalan akarsu ağızlarındaki lagünlerde ve durgun su alanlarında donma olayının meydana geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Doğu, bu tür donma olayının çok düşük sıcaklıklarda gerçekleştiğini ifade etti. Prof. Dr. Doğu, göl yüzeyinde oluşan buz tabakasının ise Van Gölü için istisnai bir durum olduğunu bildirerek, şunları kaydetti.



''Çekilen görüntülerde, göl yüzeyinin ince bir katman halinde donduğu ve teknenin, ince buz tabakasını kırarak, adeta kutuplarda görülen olayın küçük bir tekrarı gibi yoluna devam ettiğini görüyoruz. Bunun nedeni de son günlerde tüm yurtta olduğu gibi Van'da da kar yağışının yoğun olmasıdır. Gölün adayla kara arasındaki bölümünde, suyun kıpırdamadan durduğu zaman diliminde yağan yoğun kar, yüzeyde ince katman halinde bir tatlı su tabakası oluşturmuş. Bu tabaka da eksi değerlerde göl suyuna göre daha rahat donabilir. Burada da göl yüzeyinde kar erimesinden oluşan tatlı su tabakası donmuş. Bu, ender koşulların bir araya gelmesiyle oluşacak özel bir olay. Bu tip doğa olayları kısa bir süre cereyan ettiği için herkesin görmesi mümkün değil. Van Gölünde böyle bir görüntü ilk kez çekilmiştir. Çeken arkadaşı kutluyorum.''

