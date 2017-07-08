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Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması

Belediye yetkilileri tatilcileri çevre temizliği konusunda uyardı

08 Temmuz 2017 17:22

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bağlı 3 ayrı birim tarafından Van Gölü sahillerinde 30 kişilik bir ekiple kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

Van Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte tatilci ve piknikçilerin uğrak yeri olan Amik, Mollakasım, Ayanıs, İrini ve Dağönü sahillerinde temizlik çalışması başlattı. 30 kişilik ekiple 3 gün boyunca Mollakasım sahilinde başlayan çalışma Van'ın Erciş ilçesi'ne kadar devam edecek. Periyotlar halinde yapılacak temizlik çalışmasıyla bölgenin sürekli temiz kalması sağlanacak.

Belediye yetkilileri yazlıklarda kalan ve bölgeye piknik için gelen vatandaşları çevre temizliği konusunda sorumlu davranmaya davet ederken, Edremit ve Gevaş sahillerinde de benzer çalışmalar yapılacağını söyledi. (DHA)

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