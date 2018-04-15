T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van Gölü sahilinde erkek cesedi bulundu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde, Van Glü kenarında erkek cesedi bulundu

15 Nisan 2018 20:55

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit ilçesinde, Van Glü kenarında erkek cesedi bulundu.
Olay,Edremit ilçesindeki Su Sporları Merkezi yakınındaki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Öğlen saat 12.00 sıralarında sahil kenarındaki yolda gezenler tarafından, baş tarafı kanlar içesinde erkek cesedi görünce güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin 2 metre yakınında tabanca da bulundu. Ceset, otopsi için Van Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZVAN DHA VAN EdremitVan Glü kenarındaOlayEdremitSu Sporları MerkeziVan GölüOlayPolisinCesetVan Eğitim Araştırma HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24