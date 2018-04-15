Van Gölü sahilinde erkek cesedi bulundu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit ilçesinde, Van Glü kenarında erkek cesedi bulundu.

Olay,Edremit ilçesindeki Su Sporları Merkezi yakınındaki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Öğlen saat 12.00 sıralarında sahil kenarındaki yolda gezenler tarafından, baş tarafı kanlar içesinde erkek cesedi görünce güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin 2 metre yakınında tabanca da bulundu. Ceset, otopsi için Van Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.



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