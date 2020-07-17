Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 45'ye yükseldi

Van'da batan kaçak sığınmacı teknesinde yapılan çalışmalarda 2’si çocuk, 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Teknede yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cansız bedenlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK),Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarının 20'nci gününde yapılan çalışmalar kapsamında 2’si çocuk 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kazanın ardından Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 45'e ulaştı. Cesetler, botla kıyıya yanaştırıldı ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla otopsi yapılma üzere Adli Tıp morguna götürüldü.