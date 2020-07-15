Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi

Van'da 27 Haziran'da göle açılan ve 60 sığınmacıyı taşdığı tahmin edilen teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı, can kaybı 34'e yükseldi.

Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç mahallesinden 27 Haziran'da açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarda yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedi bulundu.Böylece ulaşılan ceset sayısı 34'e yükseldi.

Ceset, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.