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Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

14 Temmuz 2020 18:42

Van Gölü’nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 sığınamcı ile batan ve 7 gün önce yeri tespit edilen teknedeki cesetlerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 33'e yükseldi.

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