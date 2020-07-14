Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde bölgeye geldi.

Hava muhalefeti ve dalga nedeniyle çalışma başlatamayan ekipler, gölün yüzeyinde bir ceset buldu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 33'e yükseldi.

Ceset, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Arama çalışmalarına yarın devam edilecek.