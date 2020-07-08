Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi

Van Gölü'nde batan kaçak tekne aramalarında yabancı uyruklu 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 13 oldu.

Ne olmuştu?

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine emniyet, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, bölgede helikopter, bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla göl ve çevresinde arama çalışması başlatmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı.

Teknede 50-60 civarı kişi olduğu belirtilmişti.