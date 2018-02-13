Van Gölü için 100 milyon liralık arıtma tesisi

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA) - MEVCUT arıtma tesisinin yetersiz kalması nedeniyle her geçen gün kirlenmeye devam eden Van Gölü için Van Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. 100 milyon lira maliyetli \'Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi\' projesi ile Van Gölü kirlenmekten kurtarılcacak. Tesisin önümüzdeki yıl bitirilmesinin hedeflendiği, bu tesisin 1 milyon 60 bin nüfusun kanalizasyon atığını 2050 yılına kadar arıtabileceği belirtildi.

Türkiye\'nin en büyük gölü olan, turkuaz rengi görüntüsü, mavi bayraklı plajı ve sahilleri ile görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü için önemli bir adım atıldı. Van Büyükşehir Belediyesi, mevcut arıtma tesisinin bulunduğu alana yapacağı yeni tesis ile Van Gölü\'nü kirlenmekten kurtarmayı hedefliyor. Van Gölü için hayati önem taşıyan \'Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi\' projesi ile göl artık kirlenmeyecek.

VAN İÇİN MEGA PROJE

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Gölü\'nü kentin kanalizasyonundan korumak için mega bir proje hazırladıklarını ve hayata geçirilecek projede yüksek teknolojinin kullanılacağını belirterek, şöyle konuştu:

\"Yıllardır Van\'da konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen, gerçekleştirilemeyen bir projeydi. Maalesef baktığımızda Van\'ın merkez ilçelerinin, İpekyolu, Tuşba ve Edremit\'in kanalizasyonunun en az dörtte üçü şu anda hiç arıtılmadan doğrudan Van Gölüne, denizine deşarj ediliyor. Bu Van Denizi için çok büyük bir tehdit hem insan sağlığı için hem de canlı yaşamı için. Biz bu durumu tespit ettiğimizde süratle bu durumun giderilmesi için bir çalışma başlattık. Çok büyük bir proje hazırladık ve kaynağını temin ettik. Bu proje 1 milyon 60 bin nüfus esas alınarak yapıldı. Dolayısıyla bu kadar nüfusun kanalizasyonunu arıtabilecek. Bu proje yüksek teknoloji ile donatılmış bir projedir. Enerji maliyetlerini düşürmek için güneş enerjisinin içinde olduğu kapsamlı bir proje. Dünyada ve Türkiye\'de kanalizasyon arıtmada hangi noktadaysak bu proje o donanımlara sahip bir proje olarak hayata geçecek.\"

2 YILDA TAMAMLANACAK

Önceki dönem belediyelerin insan ve çevre sağlığına önem veren açıklamalarının olduğunu, ama bunun uygulamayla örtüşmediğini söyleyen Vali Zorluoğlu, \"2 yıl içerisinde projeyi tamamlamayı planlıyoruz. Bu projeyi tamamladığımızda Van Gölü\'nün en büyük kirleticisi olan arıtma meselesini bütünüyle çözmüş olacağız. Bizden önce belediye hizmetlerini yürüten zihniyet insan ve çevre sağlığına çok önem verdiklerini söylerlerdi. Ancak uygulamayla söylemin birbiri ile çok uyuşmadığını görüyoruz. Burada gözümüzün önünde Van denizi her gün kirlenirken önceki dönem belediye yönetimi buna maalesef bir önlem düşünmemiş. Hükümetimizin de desteğiyle Van\'ın bu büyük problemi, yıllardan beri konuşulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen prestijli, mega projesini biz burada gerçekleştirmiş olacağız\" dedi.

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