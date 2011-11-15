Van Gölü depremde 4 santim yükseldi

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9 Kasım’da meydana gelen ve merkez üssü Edremit ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir bilgilendirme notu hazırlayarak Van Valisi Münir Karaloğlu’na verdi. Van merkezde 40 kişinin ölümüne neden olan iknci depremle ilgili ilginç veriler ortaya çıktı. 5.6 büyüklüğündeki depremi, 23 Ekim’de meydana gelen 7.2’lik depremin artçısı olmadığı hatırlatılırken, değerlendirmeler ise tektonik haritalar üzerinden yapıldı.Depreme neden olan fayın batı bölümünün doğu bölümüne göre düştüğü belirtilirken, bilgi notunda şu bilgilere yer verildi: "Deprem, kuzey güney yönlü doğrultu atım bileşenine sahip bir normal fay üzerinde gelişmiştir. Depreme neden olan fayın batı bölümü doğu bölümüne göre düşmüştür. Bu nedenle deprem esnasında Van Gölü’nün 4 santimetre yükselmesi sonradan aynı sevyeye gelmesi normaldir. Bu depremden dolayı çok küçük çaplı bir su yükselmesi olayı olmuştur" denildi.