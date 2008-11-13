Van Gol bıçak altında

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in forvet oyuncusu Ruud van Nistelrooy, sağ dizinden ameliyat edilecek.



Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, Van Nistelrooy'un, 4 hafta önce Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a 2-1 yenilgiyle biten maçta, aldığı darbe sonucu sağ dizindeki problemin nüksettiği, bu nedenle de ameliyat edileceği bildirildi.



Hollandalı oyuncunun, 8 yıl önce kendisini aynı yerden ameliyat eden cerrahla görüşmek üzere ABD'ye gittiği ifade edilen açıklamada, Van Nistelrooy'un sahalara ne zaman döneceğinin bilinmediği kaydedildi.



Futbol kariyerine 1993 yılında Den Bosch'da başlayan 32 yaşındaki futbolcu, SC Heerenveen, PSV Eindhoven ve Manchester United'da forma giydi.

