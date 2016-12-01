Van Gogh'un 'ikizi' bulundu!

Kanadalı sanatçı Douglas Coupland, haziran ayında iamvincent.com adlı bir web sitesi kurarak, site üzerinden sanat tarihinin en önemli isimlerinden Vincent van Gogh’un benzerlerini aradığını duyurmuştu. Coupland’in başlattığı yarışmayı İngiliz aktör Daniel Baker, 37 ülke’den katılan 1250 aday arasından kazanarak, 5 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Baker model alınarak yapılacak Van Gogh büstü, Kanada’da sergilenecek.

Milliyet'te yer alan habere göre, Van Gogh’a en çok benzeyen kişiyi model alarak bir büst yapmayı amaçlayan Coupland’ın duyurusu büyük ilgi görmüştü. Hatta adaylardan Ivan Arpi’nin yarışmayı kazanması durumunda tıpkı Van Gogh gibi kulağını keseceğine dair söz vermesi, adaylar arasındaki rekabeti kızıştırmıştı. Geçen hafta yapılan açıklamaya göre İngiliz aktör Daniel Baker, sanatçı Douglas Coupland’in başlattığı yarışmayı 37 ülke’den katılan 1250 aday arasından kazanarak 5 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Baker model alınarak yapılacak Van Gogh büstü, Kanada’da sergilenecek.

Coupland, projesiyle kızıl saçlı ve çilli insanlara da dikkat çekmeyi amaçladı. Kızıllığın insanlığın en başarılı mutasyonu olduğunu düşünen Coupland, bronz büstü sergilemek için de Martin’s Lane Şarap Bağı’nı seçti. Sanatçı bunun sebebini, dünya üzerinde ender yetişen pinot noir üzümü ve az rastlanan kızıl insan profili arasındaki bağıntıyı vurgulamak olduğunu belirtti. Kızıl insanları, en ünlü kızıl olan sanatçı Van Gogh’la temsil etmeyi planlayan Coupland, yarışmanın kazananı Daniel Baker ile tanışınca hissettiği heyecanı ise BBC’ye “Aniden karşımda belirdi. Taksiden atlayışı, adeta 1889 yılından fırlayan bir adamın siluetiydi” diyerek aktardı.