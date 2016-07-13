Van Gogh kulağının tamamını kesmiş

Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un, kesik kulağı konusunda yüz yıldır süren tartışma ve belirsizlik, sararmış küçük bir kağıttaki çizim sayesinde sona erdi.

Kendisine tıbbi müdahalede bulunan doktor Felix Rey'in çizimine göre van Gogh, kulağının neredeyse tamamını kesti. Ünlü ressamın sadece kulak memesi kaldı. Bu bilgi, "van Gogh'un Kulağı" adlı bir kitap hazırlığında olan İngiliz yazar Bernadette Murphy'nin araştırması sırasında ortaya çıktı.

Van Gogh ile ilgili yaygın görüş, kimine göre kulağının sadece bir kısmını, kimilerine göre de sadece kulak memesini kestiği yönündeydi. Yazar Murphy, 1934 yılında ünlü ressamın biyografisini yazan ABD'li yazar Irving Stone'un, van Gogh'a müdahale eden doktor Felix Rey ile görüştüğünü farketti. Murphy, kesik kulağa ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı sarı kağıt parçasının, 100 yıldır Stone'nin arşivinde olduğunu ortaya çıkardı.

Irvin Stone'un, "Kulağındaki yara nasıldı? Çizebilir misiniz?" sorusu üzerine Dr. Rey, bir reçete kağıdına o günün tarihini atarak, kesik kulağı gösteren bir çizim yaptı. Olayın geçtiği Güney Fransa'da Arles kentinde yaşayan Dr. Felix Rey, yazar Stone'a verdiği kağıda bir de not düştü:

"Benden istediğiniz bilgiyi sevinerek veriyorum. Zavallı dostum van Gogh'un hak etttiği şöhreti dile getirmeniz umuduyla..."

Doktorun çizdiği resme göre, van Gogh sadece kulak memesi kalana değin tüm kulağını kesti. Vincent van Gogh, Arles kentindeki "Sarı Ev"de Fransız meslektaşı Paul Gaugin ile birlikte birkaç ay boyunca yaşadı. Aralarında geçen tartışma ve Gaugin'in Paris'e dönme kararı üzerine kulağını kesti. Ressam, bunu daha sonra "sanatçı saçmalığı" olarak tanımlayacaktı.

23 Aralık 1888'de kulağını keserek gazeteye sardı ve bir genelevde çalışan Rachel adlı kadına getirdi. Daha sonra evine dönen ressam, ertesi günü polis tarafından baygın halde bulundu. Polisler, Gaugin ve kardeşi Theo'nun eşinin ifadeleri, van Gogh'un kulağının sadece bir bölümünü kestiği yönündeydi. Basında da, kulağının sadece alt kısmını kestiği bilgisi yer aldı.

Amsterdam'daki van Gogh Müzesi araştırmacılarından Luis van Tilborg'a göre, 100 yıl sonra ortaya çıkan Dr. Rey'in çizimi, kesik kulakla ilgili tüm tartışmaları sona erdirecek. Yazar Bernadette Murphy'nin elde ettiği belge, cuma günü Amsterdam'da açılacak olan, "Çılgınlığın Sınırında: Van Gogh ve Hastalıkları" adlı sergide izleyicilere sunulacak.

Van Gogh Müzesi'ndeki sergide, Dr. Felix Rey'in van Gogh tarafından yapılan portresi ile büyük olasılıkla ünlü ressamın intihar ettiği silaha ait bir resim de yer alacak.

Araştırmcı van Tilborg, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, "Hala nesi olduğunu ve kafasından neler geçtiğini bilmiyoruz. Bu kulak, o büyük hikayenin bir parçası" dedi.