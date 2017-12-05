Van eski belediye başkanı Kaya'ya hakaret davasından beraat

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Bekir Kaya, hakkında açılan \'kamu görevlisine hakaret\' suçundan yargılandığı davadan beraat etti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim 2016\'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Gültan Kışanak, Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı ile BDP eski milletvekili Ayla Akat Ata\'nın tutuklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Bekir Kaya hakkında kamu görevlilerine hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından Kaya hakkında, Van 7\'nci Asliye Ceza Mahkamesi\'nde, \'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret\' suçundan dava açıldı. 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Kaya, bugün görülen duruşmada beraat etti. Silivri Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Kaya için mahkeme, yargılandığı bu davadan suç için gerekli unsurların oluşmadığına hükmetti. Kaya\'nın, hakkındaki diğer davalar nedeniyle tutukluluğu devam ediyor.