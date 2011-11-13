Van Erciş'te soğuk hava can aldı!

T24 - Depremin yıktığı Van'ın Erciş ilçesinde soğuk hava can aldı. Erciş'in Çelebibağ beldesinde 7 yaşındaki bedensel engelli Deniz Olgun, naylon çadırda yakalandığı hastalıktan hayatını kaybetti.



Van ve Erciş ilçesinde 604 kişinin öldüğü depremin yaraları sarılmaya çalışılırken erken bastıran soğuk bir çocuğun ölümüne sebep oldu. Erciş'e yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Çelebibağ Beldesi Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Olgun ailesi, depremde evleri hasar gördüğü için çadır talebinde bulundu. Baba Enver Olgun, kriz merkezi ve kaymakamlıkla görüşmesine rağmen çadır alamayınca kendi imkanlarıyla naylonlardan bir bir baraka yaptı. 12 nüfuslu Olgun ailesi naylon barakada yaşamaya başladı. Evin engelli çocuğu Deniz Olgun, naylon barakada rahatsızlanınca Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Batman'a sevkedilen küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti. 9 çocuğu ve eşiyle birlikte naylon barakada yaşamayı sürdüren Baba Enver Olgun, "Yaptığım müracaatlara rağmen çadır alamadım. Kendi imkanlarımla kurduğum çadırda yaşarken kızım rahatsızlandı. Batman'a sevkedildikten sonra burada hayatını kaybetti. Evimizde yaşarken çocuğuma iyi bakıyordum. Ancak naylon çadırda kızım enfeksiyon kaparak rahatsızlandı. Havale geçiriyordu. Götürdüğüm Batman'daki hastanede hayatını kaybetti. Havalar soğuk, çadır alamadığım için ailemle birlikte bu naylon çadırda yaşamayı sürdürüyoruzö diye konuştu.





Çadır alamadılar!



Bu arada Çelebibağ beldesinde çok sayıda aile kaymakamlıktan çadır alamayınca çareyi naylonlardan branda yapmada buldu. Depremde hasar gören evlerine girmekten korktuklarını belirten Selahattin Çavuş, ailesiyle birlikte kurdukları naylon çadırda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Depremden sonra her hangi bir yardım da alamadıklarını ileri süren Selahattin Çavuş, yetkililerin beldeye yardım göndermesini istedi. Bahçesine yaklaşık bin lira harcayarak sac, izolasyon malzemesinden çadır kuran 7 çocuk babası Cevdet Pişirgen, "Çadır bekledik gelmeyince böyle bir çareye başvurduk. Bu karda başka bir çözüm bulamadık" dedi.





