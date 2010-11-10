T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Van Erciş'te katliam yaşandı!

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı eldesinde bir anne ile 4 çocuğu evlerinde bıçakla öldürüldü.

10 Kasım 2010 02:00

T24 - Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı eldesinde bir anne ile 4 çocuğu evlerinde bıçakla öldürüldü.

Eşi Burhan Aslan İstanbul’da inşaatlarda çalışan Saide Aslan ve 4 çocuğunun cinayete kurban gittiği dün saat 16.00 sıralarında ortaya çıktı.

Aslan ailesinin oturduğu evden gün boyu kimsenin dışarı çıkmaması üzerine şüphelenen komşuları, kapıyı açıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı. 

Tek katlı evde Saide Aslan (40), çocukları özürlü Sinan (18), Pınar (14), Fatma (7) ve Mevlüt’ün (4) kanlar içindeki cesetlerini gören komşular, jandarma haber verdi. Eve gelen güvenlik güçleri ile savcının ilk yaptığı incelemede anne ve 4 çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.  Anne ile 4 çocuğun yapılan otopsilerinde 14 yaşındaki Pınar ve 7 yaşındaki Fatma’ya tecavüz edildiği belirlendi.

Yetkililer, elde edilen delilerden hareketle olayın önceki gece meydana gelmiş olabileceğini söyledi. BDP Erciş İlçe Başkanı Ramazan Alver, kimin ve neden bu vahşeti işlediğinin henüz belli olmadığını belirterek, “Güvenlik güçleri araştırmalarını sürdürüyor” diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24