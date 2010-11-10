Van Erciş'te katliam yaşandı!

T24 - Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı eldesinde bir anne ile 4 çocuğu evlerinde bıçakla öldürüldü.



Eşi Burhan Aslan İstanbul’da inşaatlarda çalışan Saide Aslan ve 4 çocuğunun cinayete kurban gittiği dün saat 16.00 sıralarında ortaya çıktı.



Aslan ailesinin oturduğu evden gün boyu kimsenin dışarı çıkmaması üzerine şüphelenen komşuları, kapıyı açıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı.



Tek katlı evde Saide Aslan (40), çocukları özürlü Sinan (18), Pınar (14), Fatma (7) ve Mevlüt’ün (4) kanlar içindeki cesetlerini gören komşular, jandarma haber verdi. Eve gelen güvenlik güçleri ile savcının ilk yaptığı incelemede anne ve 4 çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Anne ile 4 çocuğun yapılan otopsilerinde 14 yaşındaki Pınar ve 7 yaşındaki Fatma’ya tecavüz edildiği belirlendi.



Yetkililer, elde edilen delilerden hareketle olayın önceki gece meydana gelmiş olabileceğini söyledi. BDP Erciş İlçe Başkanı Ramazan Alver, kimin ve neden bu vahşeti işlediğinin henüz belli olmadığını belirterek, “Güvenlik güçleri araştırmalarını sürdürüyor” diye konuştu.





