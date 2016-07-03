Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül'ün ardından sağ bek mevkiine transfer ettiği Hollandalı oyuncu Gregory Van Der Wiel, İstanbul'a geldi. Wiel'in yarın saat 14:00'de imza atacağı da öğrenildi.

Fransa'nın PSG takımından transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu bu akşam saatlerinde Amsterdam'dan kalkan tarifeli uçak ile İstanbul'a geldi. Gregory Van Der Wiel'i İstanbul'da, Sarı Lacivertli takımın İdari menajeri Hasan Çetinkaya tarafından karşılandı.

Hollandalı yıldız yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımın kamp yaptığı Topuk Yaylasına giderek yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

