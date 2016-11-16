VAN-DER mühürlendi; 450 ailenin gıda desteği kesildi

Van Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin (VAN-DER) kapısına mühür vurulmasıyla, 450 yoksul aile düzenli gıda desteği almaktan mahrum kaldı.

DİHABER'in haberine göre, bileşenleri arasında Van Büyükşehir Belediyesi, VATSO, Van Barosu, VATBO, ESOB, OSB, Van Ziraat Odası, KESK bileşenleri, DİSK, İHD, GÖÇDER, MAZLUMDER ve Kent Konseyi gibi kentin dinamiklerinin yer aldığı dernek, her ay düzenli olarak yoksul ailelere gıda desteği sunuyordu.

2011 yılında kurulan dernek tarafından, yine yaşadığı köyünü terk etmek zorunda kalıp kente yerleşen ailelere sosyopsikolojik destek de veriliyordu.

Söz konusu yardımın yapıldığı ailelerin; hiçbir çalışanı olmayan, sağlık güvencesi bulunmayan ve bireylerden herhangi birinin adına ev, araba, arsa gibi herhangi bir mülk bulunmayan, gelir düzeyi toplumun en alt sınırında olan aileler olduğunu paylaşan VAN-DER Başkanı Mehmet Emin İlhan, yoksul ailelere uzatılan elin alınan kararla engellendiğini ifade etti. Kapısına mühür vurulan derneğin gıda bankasının içinde şu an 450 yoksul aileye ulaşması gereken 50 bin TL değerindeki gıda malzemesinin bulunduğunu belirten İlhan, kilit altında kalan yumurta, salça gibi gıda maddelerinin muhafaza edilmediği takdirde bozulacağını kaydetti.

AKP'li başkan da kurucular arasında

İlhan, kapatılan derneklerinin kurucu üyeleri arasında AKP’li Gevaş Belediye Başkanı'nın olduğunu da belirtti.

Yoksullukla mücadele eden bir dernek olduklarının altını çizen İlhan, alınan kararı “450 aileye yardım götürmemek, mağdur etmek demek. Bu da biraz daha kaosa hizmet demek” dedi.