-Van depreminden ders çıkarıldı ADANA (A.A) - 02.11.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Van depreminden dersler çıkarıldığını, 10 yıl sonra Türkiye'de her şeyin daha farklı olacağını belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapı denetim sistemiyle ilgili yaklaşımının çok önemli olduğunu vurguladı. Işıkara, yapı denetim sisteminin yeni yeni tüm Türkiye'ye teşmil edildiğini, kendisi Kandilli Rasathanesi'nde görevliyken bu konuda uyarılarda bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''1 Şubat 2002'de Afyon Sultandağı depreminden sonra yapı denetim şirketlerinin tüm Türkiye'ye teşmil edilmesi gereğini, müteahhidin veya yapıyı yapanın yapı denetim şirketini kendisinin belirlememesi, başka bir karar verici mercinin belirlenmesi gerektiğini ifade ettim. Çünkü daha sonra da takip ettiğim kadarıyla maalesef birçok yapı denetim şirketi gidip görmeden, imza attılar. Müteahhit kendi yapı denetim şirketini belirliyor. İnşaata gitmeden imza atıyor. Bu olur mu? Sen bizi bir mezara sokuyorsun, o mezarı tasdik ediyorsun. İnsanın insana saygı göstermesi lazım değil mi? Faruk beyin bakanlığı sırasında da birçok yapı denetim şirketinin ruhsatı iptal edildi. Çok doğru karardı. 81 ile teşmil edilirken, belediyelerdeki ruhsat verme sorumluluğunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılması da bence çok olumlu bir yaklaşım. Dolayısıyla Başbakanımızın ifade ettiği yapı denetim sistemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olaya müdahalesi, Türkiye için bir milat olacak. Kat mülkiyet yasasını da değiştirecekler. Ona mecburlar, çünkü, 10 daireli bir apartmanda biri mızıkçılık ediyorsa bir şey yapamıyorsunuz.'' -Sıradaki iller- Işıkara, depremlerde pahası olmayan can kaybının yanı sıra ağır ekonomik kayıplara da uğranıldığını, Türkiye'nin bunları hak etmediğini belirtti. Bir kaç sorumsuzun yüzünden Türkiye'nin bu acıları yaşamayı hak etmediğini belirten Işıkara, ''Doğaya saygı gösterirseniz, doğa da size saygı gösterir. Deprem boyutunda baktığınızda doğaya sayı güvenli yapıdır'' dedi. Işıkara, Van'da kısa dönemde 7 ve üzeri depremin tekrar yaşanmayacağını savunarak, ''Van'da o mesele bitti. Artçı şoklar devam eder. Arada bir 5-5,5 büyüklüğünde de olabilir. Sırada birçok yer var. Marmara, Gemlik var. Adana, Hatay var. Türkiye deprem bölgesi. Başımı sokacağım bir ev değil, güvenli bir evim olsun anlayışına gelmemiz lazım'' diye konuştu.