Van depreminde kurtuldu, Adana'da baraj enkazında kaldı!

T24 - Adana’nın Kozan İlçesi’ndeki Gökdere Köprü Barajı’nda tünel kapağının patlaması sonucu kaybolan işçilerden Erdal Demirelli’nin cesedi bulundu. Van’ın Erciş İlçesi’nde yaşarken depremde evleri yıkılan ve ağabeyi Zakir Demirelli’yle birlikte çalışmak için Adana’ya gelen Erdal Demirelli’nin suya kapılan ağabeyinin elinden tutup kenara çektiği, ancak kendisinin sulara kapıldığı öğrenildi. Erdal henüz 23 yaşındaydı.

24 Şubat’ta meydana gelen baraj faciasının üzerinden sekiz gün geçti. Sel sularına kapılan on işçiden Eyüp Altıntaş, Cumali Değirmenci ve Erkan Yiğen’in cesetleri bulundu. Yedi işçinin ise tribünden çıkan suyun biriktiği toprak setle çevrili bölümde olduğu tahmin edildiğinden buradaki sular pompalarla boşaltıldı. Önce çamurlu bir ceket bulundu. Bir süre sonra da balçık içinde bir ceset görüldü. Yoğun çabalar sonucu çıkarılan cesedin kaybolan işçilerden birine ait olduğu kesindi ancak kurtarma ekibinde tanıyan çıkmadı. Cenaze Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve ilk günden itibaren baraj kenarında kurtarma çalışmalarını izleyen ailelere bilgi verildi. Hastaneye gelen Hacı Şeref Demirelli, cesedin oğlu Erdal Demirelli’ye ait olduğunu teşhis etti. Acılı babanın anlattıkları ise adeta yürekleri dağladı: “Van’ın Erciş İlçesi’nde yaşıyoruz. Depremde evimiz yıkıldı. Oğullarım Zakir, Erdal, Hanifi ve Şakir, Gökdere ve Menge Barajı’nda iş buldu, evimizi geçindirmek için çalışmaya başladılar. O kapak patladığında Erdal ile ağabeyi Zakir orada çalışıyorlardı. Suları görür görmez Erdal hızlı davranmış. Ağabeyi Zakir’in sulara kapıldığını görünce hemen eline yapışmış, onu kenara çekip kurtarmış. Ama kendisini kenara atma fırsatı kalmamış. Bir anda sulara kapılıp gitmiş. Ağabeyi Zakir hastaneye kaldırıldığından beri hep ‘Erdal nerede’ diye soruyor. Söyleyemedik onun sulara kapılıp gittiğini. Zaten o da yaralı, durumu daha kötüye gider diye korktuk.” Baba Demirelli cenazeyi otopsinin ardından Erciş’e götürüp orada toprağa vereceklerini belirtti.

Erdal Demirelli’nin de cesedinin bulunmasıyla kayıp işçilerin sayısı altıya düştü. Çok sayıda arama kurtarma ekibi Latif Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Hasan Bolat, Veli Damaksız, Selahattin Aral ve Necmettin Karayiğit’i bulmaya çalışıyor.