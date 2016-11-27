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Yaşam

Van depreminde firar eden mahkûm 5 yıl sonra yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen M.K'nin işlemlerin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi

27 Kasım 2016 20:26

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hasar gören cezaevinden kaçan mahkûm, 5 yıl sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hasar gören Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden mahkum M.K'nin, Başkale ilçesine bağlı Yerli Harman Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Evde gizli bir bölme tespit eden ekipler, burada saklanan M.K'yi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen M.K'nin işlemlerin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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