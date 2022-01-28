Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı

Van'da buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Gevaş ilçesi Atalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Van'a gelen 02 DE 810 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.



Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. (DHA)