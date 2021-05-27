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Van'da kripto para makinesi ele geçirildi

27 Mayıs 2021 19:56

Van İl Jandarma Komutanlığı, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucu belirlediği adrese baskın yaptı ve kripto para üretiminde kullanılan bir cihaz ele geçirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi’ndeki bir adres ile ilgili çalışma başlattı. Bu adrese yapılan baskında, kripto para üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 700 bin lira olduğu belirtilen cihaz ele geçirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (ANKA)

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