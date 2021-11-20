Van'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Van'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yolda kar temizleme çalışması yaparken, yolda kalan bazı sürücüler zincir takarak ilerledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve belediye yetkileri ile Bahçesaray'da yapılan çalışmaları incelemek üzere ilçeye gitti.

"Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün analizlerinde tehlike olması halinde yollar ulaşıma kapatılacak"

4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen ve 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki çığ sonrası gündeme gelen tünel ile ilgili bilgi veren Vali Bilmez, bir projenin yapıldığını ifade ederek, "Kar tünelleri mi yapılsın, Yukarı Narlıca'dan merkezde bir tünel mi yapılsın. Yoksa Gevaş üzerinden bir tünel ve yeni bir yol yapılması çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmalar bitince inşallah ihale süreci başlayacaktır. Karayolları Bölge Müdürlüğünün analizlerinde tehlike olması halinde yollar ulaşıma kapatılacak. Bazen tamamen bazen de günün belirli saatlerinde yol ulaşıma kapatılacak. Karayolları Bölge Müdürlüğünden talep gelmesi halinde Çatak ve Bahçesaray ilçe kaymakamlıkları tarafından fiili olarak tamamıyla kapatılacak. Her yıl alınan önlemler bu yıl daha tavizsiz bir şekilde uygulanacak" dedi. (İHA)